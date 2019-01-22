Жителя Тульской области осудили за кражу велосипеда у школьника
Об этом сообщает прокуратура Тульской области
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И.о. мирового судьи судебного участка № 41 Щекинского судебного района вынес обвинительный приговор 42-летнему ранее судимому жителю поселка Теплое. Он признан виновным в краже.
Как выяснилось, 23 мая 2018 года, пьяный мужчина на берегу пруда вблизи МКОУ «СОШ №1 п.Теплое» украл велосипеда марки «STELS», который принадлежал школьнику.
Имущественный вред составил 9 851 рублей.
За содеянное суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.
Похищенное возвращено потерпевшему.
Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Тульской области.