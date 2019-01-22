2019-01-22T15:41:05+03:00
Происшествия

Жителя Тульской области осудили за кражу велосипеда у школьника

Об этом сообщает прокуратура Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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И.о. мирового судьи судебного участка № 41 Щекинского судебного района вынес обвинительный приговор 42-летнему ранее судимому жителю поселка Теплое. Он признан виновным в краже.

Как выяснилось, 23 мая 2018 года, пьяный мужчина на берегу пруда вблизи МКОУ «СОШ №1 п.Теплое» украл велосипеда марки «STELS», который принадлежал школьнику.

Имущественный вред составил 9 851 рублей.

За содеянное суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов.

Похищенное возвращено потерпевшему.

Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Тульской области.

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