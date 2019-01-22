2019-01-22T15:22:38+03:00
Общество

24 января главный судебный пристав Тульской области проведет прием в Новомосковске

Необходима предварительная запись
Виктория ЯКУШИНА
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24 января 2019 года, руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан в Новомосковске.

Мероприятие пройдет на базе отдела судебных приставов города Новомосковска и Новомосковского района Тульской области (г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 8).

Прием будет проводиться с 14:00 до 16:00.

Сообщаем о необходимости предварительной записи на прием по телефону (4872) 33-30-53.

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