2019-01-22T14:35:12+03:00
Общество

В Доме Крафта состоится мастер-класс «Город как организм»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

26 января 2019 года, в 17:00 в Доме Крафта в Туле пройдет бесплатный воркшоп для детей и их родителей архитектора Алины Колосветовой.

Гости узнают, что такое генеральный план, архитектурная доминанта, чем занимаются архитекторы, спроектируете идеальную улицу идеального города и сделаете настоящий 3D- план. Подготовленные картон, проволока, разноцветная бумага, фломастеры, пластилин – это все поможет сделать неповторимую и масштабную 3D-модель города.

Создавать город понравится детям всех возрастов и студентам-архитекторам. Кроме того, для гостей воркшопа есть возможность побывать на выставке «9 га. Тула в поисках центра».

Место: ТИАМ, Дом Крафта (проспект Ленина, 25).

Время: суббота, 26 января, 17:00.

10+

Вход свободный.

Телефон для справок: 70-40-58.

Справка "КП"

Алина Колосветова (Тула) – «вольный архитектор», создатель собственного бренда акварельных открыток, руководитель объединения-студии творческого развития детей МЦ «Спектр», молодая мама.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Староникитской в Туле столкнулись два авто: есть пострадавшие
В Тульской области планируют строительство мусороперерабатывающего комплекса и введение системы раздельного сбора отходов
19-летний парень разбил вывеску одного из клубов Тулы
Тулячка привезла с Первенства России по самбо серебро
«Ростелеком» досрочно завершил работы по программе УЦН в Тульском регионе
Тульская область получит 305 млн рублей на лекарственное обеспечение жителей
Многодетным семьям Тульской области предоставят скидки на вывоз мусора
В Тульской области не поделили дорогу «ВАЗ 21099» и «Opel Astra»
В Тульской области столкнулись внедорожник и фура
В Богородицком районе завершат ремонт Дома культуры до 1 июня
Туляк попался на краже кошелька в кафе
152 дома в тульской деревне Нижняя Китаевка газифицируют осенью 2020 года
В Тульской области полыхал сарай
В Тульской области полыхало техническое подполье жилого дома
Горящий дом в Большой Туле тушили 15 пожарных
В Туле на Демидовской плотине сгорел трактор
Кровли многоэтажек в Туле проверяют на наличие наледи и сосулек
Прокурором Советского района Тулы назначен Евгений Ситкарев
Тулякам помогут перейти на цифровое телевидение
В Туле трамвай перегородил Первомайскую
Горящий дом в поселке Куркино тушили шесть человек
В Тульской области стартовал «Студенческий десант – 2019»
Евгений Авилов поручил создать единую площадку для вывоза снега
Туляки успешно выступили на фестивале КиВиН-2019
В одной из квартир в Алексине нашли убитую женщину
В Туле пройдет фестиваль исполнителей на национальных гармониках
В Тульской области мужчина продавал по запчастям краденные автомобили «Рено»