В Доме Крафта состоится мастер-класс «Город как организм»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-22T14:35:12+03:00

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26 января 2019 года, в 17:00 в Доме Крафта в Туле пройдет бесплатный воркшоп для детей и их родителей архитектора Алины Колосветовой.

Гости узнают, что такое генеральный план, архитектурная доминанта, чем занимаются архитекторы, спроектируете идеальную улицу идеального города и сделаете настоящий 3D- план. Подготовленные картон, проволока, разноцветная бумага, фломастеры, пластилин – это все поможет сделать неповторимую и масштабную 3D-модель города.

Создавать город понравится детям всех возрастов и студентам-архитекторам. Кроме того, для гостей воркшопа есть возможность побывать на выставке «9 га. Тула в поисках центра».

Место: ТИАМ, Дом Крафта (проспект Ленина, 25).

Время: суббота, 26 января, 17:00.

10+

Вход свободный.

Телефон для справок: 70-40-58.

Справка "КП"

Алина Колосветова (Тула) – «вольный архитектор», создатель собственного бренда акварельных открыток, руководитель объединения-студии творческого развития детей МЦ «Спектр», молодая мама.