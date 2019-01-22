На Староникитской в Туле столкнулись два авто: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-22T13:48:15+03:00

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22 января 2019 года, в 11:06 на улице Староникитской в Туле произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля: "Лада Приора" и "Газель".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.

Подробности произошедшего в Туле выясняются.