В Тульской области планируют строительство мусороперерабатывающего комплекса и введение системы раздельного сбора отходов

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-22T14:42:31+03:00

Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

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В рамках пресс-конференции в правительстве Тульской области сообщили, что в регионе планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса.

Уже в ближайшем будущем в области появится современный полигон, который будет представлять собой изолированную огражденную территорию, оборудованную видеонаблюдением. Будет работать весовой контроль.

Также планируется введение системы раздельного сбора отходов.

Напомним, что с января 2019 года в Тульской области, как и в других регионах Российской Федерации, начала действовать новая система обращения с отходами.

По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, за январь в Тульской области убрано мусора уже на 43 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Изменился порядок расчета тарифов. Размер платы за вывоз мусора зависит от количества человек, прописанных в конкретном жилом помещении.

Предусмотрены льготы для многодетных семей.