В Тульской области планируют строительство мусороперерабатывающего комплекса и введение системы раздельного сбора отходов
В рамках пресс-конференции в правительстве Тульской области сообщили, что в регионе планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса.
Уже в ближайшем будущем в области появится современный полигон, который будет представлять собой изолированную огражденную территорию, оборудованную видеонаблюдением. Будет работать весовой контроль.
Также планируется введение системы раздельного сбора отходов.
Напомним, что с января 2019 года в Тульской области, как и в других регионах Российской Федерации, начала действовать новая система обращения с отходами.
По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, за январь в Тульской области убрано мусора уже на 43 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Изменился порядок расчета тарифов. Размер платы за вывоз мусора зависит от количества человек, прописанных в конкретном жилом помещении.
Предусмотрены льготы для многодетных семей.