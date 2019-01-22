2019-01-22T13:11:17+03:00
Происшествия

19-летний парень разбил вывеску одного из клубов Тулы

Тульские стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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19-летний безработный житель Киреевского района поздней ночью разбил вывеску на входе в клуб на территории Центрального округа Тулы.

Предположительно, мужчине не понравилось, что заведение закрывалось и ему отказали в обслуживании. По этой причине он сильно ударил по вывеске и повредил ее.

В настоящее время тульские стражи порядка устанавливают обстоятельства умышленного повреждения чужого имущества. Подозреваемый полицейским признался в содеянном.

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