2019-01-22T11:00:52+03:00
Общество

«Ростелеком» досрочно завершил работы по программе УЦН в Тульском регионе

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В 2018 году рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) на территории Тульской области «Ростелеком» с опережением графика завершил работы по организации высокоскоростного доступа в интернет в малых населенных пунктах, численностью населения от 250 до 500 человек.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Первая точка доступа в сеть Интернет по проекту УЦН в Тульской области заработала 30 сентября 2015 года в поселке Александровка Алексинского района. За три года при поддержке правительства региона мы построили 224 точки доступа, для чего проложили более 600 километров оптики. Для нас очень важно, чтобы люди, независимо от места их проживания, получали равные цифровые возможности для комфортной жизни и работы в современной онлайн-среде».

Проект по подключению 224 населенных пунктов региона, где проживают около 80 тысяч человек, реализован в несколько этапов. На заключительном этапе в 2018 году было подключено 83 пункта в девятнадцати районах области. Для этого специалисты «Ростелекома» проложили 73 км волоконно-оптических линий связи. Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.

Возможность выхода во всемирную паутину в точках доступа проекта пользуется высоким спросом жителей села. За весь период работы точек в Тульском регионе состоялось 863 тысячи интернет-сессий с общим трафиком свыше 153 Тб. Причем, количество сессий и трафик растут очень высокими темпами. Существенный рост обусловлен не только повышением спроса населения на доступ в интернет и увеличением количества точек, но и отменой с 1 августа 2017 года платы за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах.

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