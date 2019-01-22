Тульская область получит 305 млн рублей на лекарственное обеспечение жителей

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-22T10:53:55+03:00

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На лекарственное обеспечение жителей Тульской области ежегодно выделяется все больше средств. Это позволяет повысить уровень услуги и охватить большее количество категорий заболеваний. В структуре закупок наибольший процент составляют закупки для больных сахарным диабетом, на втором месте – для онкобольных.

Для обеспечения лекарственными препаратами в первом квартале нынешнего года закупки были проведены еще в последнем квартале 2018 года. В расчет брали и переходящие остатки лекарственных препаратов на складе и в аптечных пунктах.

Для обеспечения инвалидов и региональных льготников имеется пяти- и четырехмесячный запас лекарств. В конце февраля будут проведены закупки на оставшийся срок.

На «горячую линию» министерства здравоохранения области в I и II кварталах минувшего года поступали жалобы на нехватку лекарств. По словам министра регионального ведомства Андрея Третьякова, дело в том, что аукционы на закупки части препаратов для лечения бронхиальной астмы, сахарного диабета, онкологических заболеваний несколько раз переобъявлялись из-за низкой начальной максимальной цены контракта, которая с 2018 года рассчитывается по приказу Минздрава России.

На 2019 год были пересмотрены сроки размещения закупок. В настоящее время они идут по плану с учетом имеющихся остатков в разрезе категорий заболеваний.

Отмечается, что в конце декабря Правительством РФ были выделены субвенции на приобретение лекарств для отдельных категорий граждан. Так уже в этом месяце в регион поступят 305 млн рублей. Средства пойдут на закупку лекарственных препаратов для инвалидов в феврале-марте.