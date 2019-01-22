Многодетным семьям Тульской области предоставят скидки на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-22T10:52:55+03:00

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С января 2019 года в Тульской области, как и в других регионах Российской Федерации, начала действовать новая система обращения с отходами.

Изменился порядок расчета тарифов. Размер платы за вывоз мусора зависит от количества человек, прописанных в конкретном жилом помещении.

По поручению губернатора Алексея Дюмина был проработан вопрос по ввдению скидок на вывоз мусора для многодетных семей. Их в регионе порядка 13 тысяч.

Для начала таким семьям стоит оформить предусмотренные законодательством льготы. Чтобы получить их, необходимо обращаться в учреждения социальной защиты.

Кроме того, региональные операторы будут предоставлять многодетным семьям стопроцентную скидку на оплату за третьего ребенка и последующих детей. Для получения скидки необходимо обратиться непосредственно к региональному оператору.

Информация о правилах предоставления скидок и льгот будет размещена на сайтах регоператоров и в квитанциях на оплату.