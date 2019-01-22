Многодетным семьям Тульской области предоставят скидки на вывоз мусора
С января 2019 года в Тульской области, как и в других регионах Российской Федерации, начала действовать новая система обращения с отходами.
Изменился порядок расчета тарифов. Размер платы за вывоз мусора зависит от количества человек, прописанных в конкретном жилом помещении.
По поручению губернатора Алексея Дюмина был проработан вопрос по ввдению скидок на вывоз мусора для многодетных семей. Их в регионе порядка 13 тысяч.
Для начала таким семьям стоит оформить предусмотренные законодательством льготы. Чтобы получить их, необходимо обращаться в учреждения социальной защиты.
Кроме того, региональные операторы будут предоставлять многодетным семьям стопроцентную скидку на оплату за третьего ребенка и последующих детей. Для получения скидки необходимо обратиться непосредственно к региональному оператору.
Информация о правилах предоставления скидок и льгот будет размещена на сайтах регоператоров и в квитанциях на оплату.