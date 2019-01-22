В Тульской области не поделили дорогу «ВАЗ 21099» и «Opel Astra»
С различными травмами водитель «ВАЗа» был госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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21 января в 12.05 на ул. Ленина в Алексине произошло ДТП. 62-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21099», выезжая с второстепенной автодороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Opel Astra». За рулем последнего находился 19-летний молодой человек.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». С различными травмами мужчина был госпитализирован.