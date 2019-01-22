В Тульской области столкнулись внедорожник и фура

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-22T10:19:10+03:00

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21 января в 10.20 на 225 км трассы «Крым» Щекинского района произошло ДТП. 58-летний мужчина на автомобиле «Mitsubishi Pajero», по предварительной информации, столкнулся с грузовым автомобилем «Man» с полуприцепом, под управлением 42-летнего мужчины.

Большегруз двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Mitsubishi», 42-летняя женщина. Она получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.