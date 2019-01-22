СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-22T10:13:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Богородицком районе завершат ремонт Дома культуры до 1 июня. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Строительство Дома культуры в селе Новопокровское ведется по федеральному проекту. В 2017 году подрядчик не выполнил работы. В марте 2018 года на объект зашел субподрядчик, однако работы все равно не были завершены. На сегодняшний момент строительство выполнено на 68%.

Также на совещании обсудили планы по строительству водопровода в хуторе Шахтерский. Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин сообщил, что объект включен в перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2019 году по федеральной программе «Чистая вода» . Работы будут выполнены до конца года.