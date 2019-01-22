Туляк попался на краже кошелька в кафе

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-22T09:53:09+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Полицией в Туле был задержан подозреваемый в краже.

Как выяснилось, 28-летний мужчина покусился на кошелек, случайно оставленный посетителем на столике кафе в Пролетарском округе города.

Похититель забрал кошелек и ушёл из кафе.

Выяснить его личность и местонахождение полицейские смогли при проведении оперативных мероприятий, а также в ходе изучения записей камер видеонаблюдения.

Подозреваемый уже признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.