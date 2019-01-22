Туляк попался на краже кошелька в кафе
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицией в Туле был задержан подозреваемый в краже.
Как выяснилось, 28-летний мужчина покусился на кошелек, случайно оставленный посетителем на столике кафе в Пролетарском округе города.
Похититель забрал кошелек и ушёл из кафе.
Выяснить его личность и местонахождение полицейские смогли при проведении оперативных мероприятий, а также в ходе изучения записей камер видеонаблюдения.
Подозреваемый уже признался в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.