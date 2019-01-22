2019-01-22T09:53:09+03:00
Происшествия

Туляк попался на краже кошелька в кафе

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицией в Туле был задержан подозреваемый в краже.

Как выяснилось, 28-летний мужчина покусился на кошелек, случайно оставленный посетителем на столике кафе в Пролетарском округе города.

Похититель забрал кошелек и ушёл из кафе.

Выяснить его личность и местонахождение полицейские смогли при проведении оперативных мероприятий, а также в ходе изучения записей камер видеонаблюдения.

Подозреваемый уже признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Доме Крафта состоится мастер-класс «Город как организм»
На Староникитской в Туле столкнулись два авто: есть пострадавшие
В Тульской области планируют строительство мусороперерабатывающего комплекса и введение системы раздельного сбора отходов
19-летний парень разбил вывеску одного из клубов Тулы
Тулячка привезла с Первенства России по самбо серебро
«Ростелеком» досрочно завершил работы по программе УЦН в Тульском регионе
Тульская область получит 305 млн рублей на лекарственное обеспечение жителей
Многодетным семьям Тульской области предоставят скидки на вывоз мусора
В Тульской области не поделили дорогу «ВАЗ 21099» и «Opel Astra»
В Тульской области столкнулись внедорожник и фура
В Богородицком районе завершат ремонт Дома культуры до 1 июня
152 дома в тульской деревне Нижняя Китаевка газифицируют осенью 2020 года
В Тульской области полыхал сарай
В Тульской области полыхало техническое подполье жилого дома
Горящий дом в Большой Туле тушили 15 пожарных
В Туле на Демидовской плотине сгорел трактор
Кровли многоэтажек в Туле проверяют на наличие наледи и сосулек
Прокурором Советского района Тулы назначен Евгений Ситкарев
Тулякам помогут перейти на цифровое телевидение
В Туле трамвай перегородил Первомайскую
Горящий дом в поселке Куркино тушили шесть человек
В Тульской области стартовал «Студенческий десант – 2019»
Евгений Авилов поручил создать единую площадку для вывоза снега
Туляки успешно выступили на фестивале КиВиН-2019
В одной из квартир в Алексине нашли убитую женщину
В Туле пройдет фестиваль исполнителей на национальных гармониках
В Тульской области мужчина продавал по запчастям краденные автомобили «Рено»