152 дома в тульской деревне Нижняя Китаевка газифицируют осенью 2020 года
Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений
Фото: Правительство Тульской области
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152 дома в тульской деревне Нижняя Китаевка газифицируют осенью 2020 года. Об этом сообщил на оперативном совещании глава администрации Евгений Авилов.
На строительство сетей газоснабжения до населенного пункта и внутриплощадочных сетей из городского бюджета будет выделено около 44 млн рублей. Также отмечено, что все мероприятия по газификации деревни проводятся под контролем жителей.