2019-01-22T09:51:25+03:00
Общество

152 дома в тульской деревне Нижняя Китаевка газифицируют осенью 2020 года

Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

152 дома в тульской деревне Нижняя Китаевка газифицируют осенью 2020 года. Об этом сообщил на оперативном совещании глава администрации Евгений Авилов.

На строительство сетей газоснабжения до населенного пункта и внутриплощадочных сетей из городского бюджета будет выделено около 44 млн рублей. Также отмечено, что все мероприятия по газификации деревни проводятся под контролем жителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляк попался на краже кошелька в кафе
В Тульской области полыхал сарай
В Тульской области полыхало техническое подполье жилого дома
Горящий дом в Большой Туле тушили 15 пожарных
В Туле на Демидовской плотине сгорел трактор
Кровли многоэтажек в Туле проверяют на наличие наледи и сосулек
Прокурором Советского района Тулы назначен Евгений Ситкарев
Тулякам помогут перейти на цифровое телевидение
В Туле трамвай перегородил Первомайскую
Горящий дом в поселке Куркино тушили шесть человек
В Тульской области стартовал «Студенческий десант – 2019»
Евгений Авилов поручил создать единую площадку для вывоза снега
Туляки успешно выступили на фестивале КиВиН-2019
В одной из квартир в Алексине нашли убитую женщину
В Туле пройдет фестиваль исполнителей на национальных гармониках
В Тульской области мужчина продавал по запчастям краденные автомобили «Рено»