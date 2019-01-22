СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-22T09:51:25+03:00

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152 дома в тульской деревне Нижняя Китаевка газифицируют осенью 2020 года. Об этом сообщил на оперативном совещании глава администрации Евгений Авилов.

На строительство сетей газоснабжения до населенного пункта и внутриплощадочных сетей из городского бюджета будет выделено около 44 млн рублей. Также отмечено, что все мероприятия по газификации деревни проводятся под контролем жителей.