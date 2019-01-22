В Тульской области полыхал сарай
Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей ФОКИН
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21 января в д. Стрельцы Ефремовского района загорелся сарай. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:02.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 7 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако обгорел деревянный каркас сарая. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.