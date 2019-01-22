В Тульской области полыхало техническое подполье жилого дома
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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21 января в Новомосковске на ул. Пионерской загорелся мусор в техническом подполье жилого дома. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:15.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 8 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорел мусор. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.