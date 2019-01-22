Горящий дом в Большой Туле тушили 15 пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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21 января в д. Фроловка загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:06.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 20 минут пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 9 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Дом сгорел. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.