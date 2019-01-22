2019-01-22T08:33:40+03:00
Происшествия

Горящий дом в Большой Туле тушили 15 пожарных

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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21 января в д. Фроловка загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:06.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 20 минут пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 9 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Дом сгорел. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.

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