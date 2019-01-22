В Туле на Демидовской плотине сгорел трактор

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-22T08:29:02+03:00

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21 января в Туле на ул. Демидовская плотина загорелся трактор. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:57.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Выгорели моторный отсек и кабина трактора, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.