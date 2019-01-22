В Туле на Демидовской плотине сгорел трактор
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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21 января в Туле на ул. Демидовская плотина загорелся трактор. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:57.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Выгорели моторный отсек и кабина трактора, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.