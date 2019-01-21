Кровли многоэтажек в Туле проверяют на наличие наледи и сосулек

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-21T16:58:41+03:00

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УАТН администрации Тулы проводятся ежедневные рейды по выявлению снежно-ледяных образований на кровлях МКД и хозяйствующих субъектов, а также на предмет уборки дворовых территорий МКД от снега и наледи в соответствии с Правилами благоустройства муниципального образования город Тула.

Обследовано 755 придомовых территорий МКД, выявлено 169 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства, в том числе неудовлетворительная очистка кровель от снега и наледи – 85 нарушений. Выдано 85 требований, из них 71 исполнено в срок, 14 на контроле. Составлено 7 протоколов, направлено 3 уведомления.

Неудовлетворительная расчистка от снега и наледи выявлена на 84 дворовых территориях: выдано 84 требования, из них исполнено в срок 76, на контроле 8. Составлено 7 протоколов, направлено 4 уведомления.

В выходные дни сотрудниками УАТН продолжалась работа по обследованию кровель на наличие снежно-ледяных образований, проверено 223 здания, выявлено 68 нарушений, направлены требования.

Главными управлениями по территориальным округам города Тулы осуществляется ежедневный мониторинг скатных кровель на предмет наличия сосулек. С 14 по 18 января в Туле обследовано 1398 домов со скатными крышами. Выявлено 247 нарушений, составлено 19 протоколов.

Напомним, что в соответствии с Правилами благоустройства МО город Тула на приведение прилегающих территорий в соответствие требованиям Правил благоустройства и ликвидацию наледи на крышах и УК и хозяйствующим субъектам отводится один день. В случае с наледью на кровлях должны быть незамедлительно предприняты меры, обеспечивающие безопасность людей, а именно выполнено ограждение места возможного падения сосулек или схода снега сигнальной лентой.

Если меры безопасности не предприняты, расчистка кровли не проводилась, то собственник или организация, обслуживающая здание, привлекается к административной ответственности с составлением протокола об административном правонарушении. По Закону Тульской области от 9 июня 2003 г. N 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» штраф на юридическое лицо в данном случае составляет от 100 до 300 тысяч рублей, на должностное – от 10 до 20 тысяч рублей.