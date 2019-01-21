Тулякам помогут перейти на цифровое телевидение

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-21T16:09:20+03:00

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11 февраля 2019 года, в Тульской области пройдет переключение аналоговых телеканалов на цифровое вещание.

Для жителей города, кому необходима помощь в настройке телевизионного оборудования, будут организованы индивидуальные консультации. Специалисты окажут необходимую помощь на дому.

Заявку необходимо оставить в главном управлении по своему округу:

ГУ по Центральному территориальному округу: 31-28-47 .

ГУ по Пролетарскому территориальному округу: 41-02-51 .

ГУ по Зареченскому территориальному округу: 47-32-94.

ГУ по Привокзальному территориальному округу: 22-44-24.

ГУ по Советскому территориальному округу: 30-17-10, 30-17-11 .