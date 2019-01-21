Тулякам помогут перейти на цифровое телевидение
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11 февраля 2019 года, в Тульской области пройдет переключение аналоговых телеканалов на цифровое вещание.
Для жителей города, кому необходима помощь в настройке телевизионного оборудования, будут организованы индивидуальные консультации. Специалисты окажут необходимую помощь на дому.
Заявку необходимо оставить в главном управлении по своему округу:
ГУ по Центральному территориальному округу: 31-28-47 .
ГУ по Пролетарскому территориальному округу: 41-02-51 .
ГУ по Зареченскому территориальному округу: 47-32-94.
ГУ по Привокзальному территориальному округу: 22-44-24.
ГУ по Советскому территориальному округу: 30-17-10, 30-17-11 .