Горящий дом в поселке Куркино тушили шесть человек
Причина пожара в Тульской области выясняется
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21 января 2019 года, в 13:03 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, р.п. Куркино, ул. Гусева.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-51.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия поврежден дымоход.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.