2019-01-21T15:24:13+03:00
Происшествия

Горящий дом в поселке Куркино тушили шесть человек

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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21 января 2019 года, в 13:03 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, р.п. Куркино, ул. Гусева.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-51.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия поврежден дымоход.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

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