В Тульской области стартовал «Студенческий десант – 2019»
Для юношей и девушек открылись двери подразделений ОВД
Фото: УМВД России по Тульской области
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В Тульской области начались мероприятия в рамках всероссийской акции «Студенческий десант».
По традции, студенты учебных заведений региона в ходе акции познакомятся с работой полиции, узнают об особенностях службы в ОВД и сами пройдут краткосрочную стажировку в различных полицейских подразделениях.
Для юношей и девушек из высших и средних учебных заведений Тульской области уже открыли свои двери дежурная часть УМВД, экспертно-криминалистический центр, зональный центр кинологической службы, батальон ППС, УГИБДД, отделы полиции Тулы.
Цель акции - заинтересовать студентов работой полиции и привлечь их в будущем на службу в ОВД.