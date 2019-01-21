В Тульской области стартовал «Студенческий десант – 2019»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-21T14:45:10+03:00

Для юношей и девушек открылись двери подразделений ОВД

Изменить размер текста: A A

В Тульской области начались мероприятия в рамках всероссийской акции «Студенческий десант».

По традции, студенты учебных заведений региона в ходе акции познакомятся с работой полиции, узнают об особенностях службы в ОВД и сами пройдут краткосрочную стажировку в различных полицейских подразделениях.

Для юношей и девушек из высших и средних учебных заведений Тульской области уже открыли свои двери дежурная часть УМВД, экспертно-криминалистический центр, зональный центр кинологической службы, батальон ППС, УГИБДД, отделы полиции Тулы.

Цель акции - заинтересовать студентов работой полиции и привлечь их в будущем на службу в ОВД.