Евгений Авилов поручил создать единую площадку для вывоза снега

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-21T14:40:26+03:00

Вопрос уборки города рассмотрели сегодня, 21 января 2019 года, на еженедельном городском совещании в администрации города Тулы

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За минувшую неделю в уборке Тулы было задействовано 118 спецмашин и 165 рабочих.

Для обработки улиц и тротуаров за прошедшую неделю было израсходовано более 3700 тонн песчано-соляной смеси и около 1100 тонн противогололедного реагента. Выполнены работы по вывозу снежной массы в объеме более 24 тысяч кубометров.

Сейчас в МО город Тула предусмотрены места для временного складирования снежной массы по четырем адресам.

На еженедельном городском совещании, 21 января 2019 года, глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил проработать вопрос создания единой площадки для вывоза снега.