Туляки успешно выступили на фестивале КиВиН-2019

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-21T14:22:30+03:00

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Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» и молодая команда «Ночной клуб» на фестивале КиВиН-2019, по итогам просмотров редакторами Высшей лиги КВН, получили оценку «Повышенный рейтинг».

Команда «Сборная бывших» прошла во второй тур фестиваля. В ее составе выступают игроки «Сборной Тульской области», участники Премьер-лиги 2017 года.

Отметим, что всего на фестивале КиВиН-2019 было зарегистрировано 470 команд. Во второй тур прошли только 93, они претендуют на участие в телевизионных лигах.

178 команд, получивших «Повышенный рейтинг», смогут играть в центральных лигах КВН.

Лучшие выступления фестиваля покажут на Первом канале.