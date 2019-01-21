В одной из квартир в Алексине нашли убитую женщину
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.
Тело ее нашли ночью 19 января 2019 года в одной из квартир дома №28 корпус 2 по улице Фридриха Энгельса города Алексина Тульской области.
На трупе 58-летней женщины были признаки насильственной смерти - колото-резаные раны в области груди.
По подозрению в совершении преступления был задержан 70-летний супруг жительницы Тульской области.
- Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу. Назначена и проводится судмедэкспертиза для выяснения причины смерти потерпевшей. Устанавливается мотив, а также механизм совершения преступления, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.
Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается.