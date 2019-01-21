В Туле пройдет фестиваль исполнителей на национальных гармониках

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-21T14:04:31+03:00

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В Туле пройдет I Всероссийский фестиваль-конкурс молодых исполнителей на национальных гармониках «Тульская гармоника».

Он состоится 26 и 27 января 2019 года на базе «Центра культуры и досуга» (ул. Металлургов, д. 22).

В конкурсе будут участвовать музыканты из Щекино, Архангельска, Ельца, Калуги, Республики Башкортостан и др.

Оценивать их мастерство будет именитое жюри:

- Председатель жюри - Евгений Петрович Дербенко, заслуженный деятель искусств России, композитор, педагог, баянист, гармонист, лауреат международных и всероссийских конкурсов, один из самых популярных российских композиторов, работающих в жанре музыки для русских народных инструментов. Его произведения издаются не только в России, но и за рубежом: на Украине, в Беларуси, Германии, США, Швейцарии и других странах;

- Геннадий Викторович Калмыков - заслуженный артист Российской Федерации, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Первый дипломированный гармонист-профессионал Российской Федерации. Геннадий Викторович входит в «Золотую десятку» гармонистов России;

- Михаил Яковлевич Тоцкий - солист Карельской филармонии (бандонеон), дирижер оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской филармонии, заслуженный артист Республики Карелия, лауреат Международного конкурса «Кубок Севера»;

- Николай Валериевич Кузьмищев – лауреат международных конкурсов, преподаватель Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского по классу гармони, руководитель ансамбля «Гармоника Джаз».

В дни конкурса будет организована выставка фабрики «ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ».

Для участников конкурса организовано свободное посещение Музея гармони Деда Филимона.

26 января с 13:00 в МАУК "КДС" ОП "Центр культуры и досуга" пройдут открытые конкурсные прослушивания.

27 января в 14:00 состоится награждение победителей и гала- концерт, на котором выступят конкурсанты, члены жюри, ансамбль «Гармоника Джаз».