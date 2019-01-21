В Тульской области мужчина продавал по запчастям краденные автомобили «Рено»

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-21T13:53:40+03:00

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В различных районах Тульской области мужчина похищал автомобили «Рено Логан», разбирал и продавал по запчастям. В других регионах он покупал машины той же марки, попавшие в серьезные ДТП. Он срезал с них номера агрегатов для дальнейшего использования на похищенных автомобилях, а также получал документы.

Таким образом, украденный «Рено Логан» с другими номерными агрегатами выдавался за машину, легально приобретенную после ДТП, и под этим видом продавался. Преступления совершались в регионе с мая 2018 года по январь 2019, сообщает УМВД России по Тульской области.

Один автомобиль, подготовленный к продаже, сотрудники уголовного розыска обнаружили в Плавске, еще два уже были проданы жителям региона, не подозревавшим о криминальном происхождении машин.

К кражам оказался причастен 50-летний безработный мужчина, зарегистрированный в Узловой. Ранее он уже был судим за кражи машин.

Злоумышленника задержали на съемной квартире в Новомосковске. Мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

Отметим, что активное участие в выявлении злоумышленника и его задержании принимал оперуполномоченный уголовного розыска ОП «Ильинское» Максим Бордюг, погибший в минувший четверг в ДТП на территории Киреевского района.