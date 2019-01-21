СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-21T13:28:37+03:00

Во время паводка подтоплению могут быть подвергнуты 12 участков с населением около 460 человек

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В Туле началась подготовка к весеннему паводку и обеспечению безаварийного пропуска вод на территории города.

По данным наблюдений за прохождением паводка, наибольший подъем воды в реке Упе был зафиксирован в 2012 году на уровне 545 см, при критическом уровне 450 см. В 2018 году уровень подъема составил 492 см.

Во время паводка подтоплению могут быть подвергнуты 12 участков с населением около 460 человек – это 220 жилых домов. Частично может быть подтоплена территория 10 объектов экономики. Возможно подтопление двух автомобильных мостов – у села Федоровка и н.п. Нижние Присады.

Весной расчистят заторы на реках Воронка, Тулица, на Хомутовском и Щегловском ручьях. Планируется осуществление мониторинга состояния ливневой канализации, работы по прочистке водопропускных труб, расположенных под проезжей частью дорог.

Уже сейчас периодически обследуют гидротехнические сооружения, в том числе и на Казанской набережной.