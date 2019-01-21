2019-01-21T11:02:17+03:00
Общество

«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.

«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.

«Наша компания сделала очередной шаг для повышения доступности и простоты использования универсальных услуг связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села.

Условия внутризоновых звонков на мобильные телефоны, а также на междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой опрокинулся "ВАЗ Патриот"
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
За неделю в ДТП в Туле пострадали 10 человек
В Туле мужчина порезал двоих посетилелей кафе
В Тульской области после ремонта открыли дом культуры
В трех районах Тульской области установлен карантин по бешенству
Гибель полицейского в ДТП в Тульской области: прокурор взял на контроль расследование уголовного дела
В Тульской области горящий автомобиль потушили до приезда пожарных
В Тульской области сгорел дотла "Опель Астра"
В Тульской области поздним вечером полыхал дом
Тульский «Арсенал» и «Оренбург» сыграют в Кубке 6 марта
В театрах Тульской области состоятся открытые репетиции
В Тульском военно-историческом музее состоится открытие выставки «Время выбрало нас»
Тульские школьники провели математические каникулы в Финляндии
В Советском округе снесли восемь бесхозных построек
Пять человек тушили горящий мусор в деревне Поповка
В Ханинском проезде в Туле вспыхнули два "Мерседеса"
Более 1000 туляков окунулись на Крещение в Белоусовском парке