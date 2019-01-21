За неделю в ДТП в Туле пострадали 10 человек

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-21T10:38:20+03:00

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В период с 14 января по 21 января 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 6854 обращения граждан. В городе произошло 21 аварийное отключение по водо-, газо- и электроснабжению.

За минувшую неделю на территории муниципального образования произошло 180 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, и 3 пожара с одним пострадавшим, погибших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 40 раз. В результате оказана помощь 65 гражданам, спасено 4 человека.