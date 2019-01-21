В Туле мужчина порезал двоих посетилелей кафе

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-21T10:22:07+03:00

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Сотрудники полиции в Туле выясняют детали происшествия в городском кафе. В вечернее время там произошел конфликт между незнакомыми друг с другом посетителями.

Как сообщили в полиции, один из мужчин стал вести себя агрессивно по отношению к двум другим гостям заведения. Он внезапно набросился на них и нанес резаные раны.

Потерпевшие были госпитализированы. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили приметы нападавшего и в кратчайшие сроки поймали его.

29-летний безработный мужчина был доставлен для разбирательства в отдел полиции «Советский».

- В ходе процессуальной проверки полицейские установят степень тяжести нанесенного потерпевшим вреда здоровью, а также другие обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.