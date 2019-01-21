В Тульской области после ремонта открыли дом культуры

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-21T10:20:33+03:00

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В поселке Лазаревском Щекинского района открыли дом культуры. В ДК провели капремонт. Приобретено новое звуковое и световое оборудование. На ремонт было выделено 10,4 млн рублей.

Новый дом культуры станет площадкой для проведения событийных мероприятий. Также здесь будут работать различные кружки и секции. Предполагается, что в клубе найдут место для досуга в дневные часы дети и взрослые – по вечерам.