В Тульской области после ремонта открыли дом культуры
Приобретено новое звуковое и световое оборудование
Фото: Правительство Тульской области
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В поселке Лазаревском Щекинского района открыли дом культуры. В ДК провели капремонт. Приобретено новое звуковое и световое оборудование. На ремонт было выделено 10,4 млн рублей.
Новый дом культуры станет площадкой для проведения событийных мероприятий. Также здесь будут работать различные кружки и секции. Предполагается, что в клубе найдут место для досуга в дневные часы дети и взрослые – по вечерам.