СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-21T09:56:00+03:00

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В трех районах Тульской области установлен карантин по бешенству: в Белеве (ул. Маяковского, 21), МО Иваньковское Ясногорского района (ул. Садовая, 14а), с. Поповка МО Алексин (ул. Садовая, 9).

В частности, на период действия карантина запрещены выставки собак и кошек, продажа домашних животных и вывоз и отлов животных, в том числе диких.

Карантин снимут по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противозоотических и профилактических мероприятий.