Гибель полицейского в ДТП в Тульской области: прокурор взял на контроль расследование уголовного дела

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-21T09:20:54+03:00

За рулем одной из машин был 17-летний парень без водительских прав

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Киреевский межрайонный прокурор взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели в ДТП полицейского.

17 января около 19.20 на 32 км дороги «Тула–Новомосковск» столкнулись автомобили "ВАЗ 2114" и "ВАЗ 21140". За рулем первой машины был 17-летний парень без водительских прав. Последней управлял оперуполномоченный ОУР ОП «Ильинское». Полицейский скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".