В Тульской области горящий автомобиль потушили до приезда пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
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20 января в д. Иваньково Новомосковского района загорелся автомобиль "Вортекс Тинго". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:56.
На место происшествия незамедлительно выехал один пожарный расчет. По прибытии через 9 минут, пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорели колеса, моторный отсек, выгорел салон и оплавилось лакокрасочное покрытие автомобиля. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.