В Тульской области сгорел дотла "Опель Астра"

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-21T08:50:01+03:00

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21 января в п. Одоев на ул. К. Маркса загорелся автомобиль "Опель Астра". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:04.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не автомобиль сгорел полностью. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.