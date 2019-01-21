В Тульской области сгорел дотла "Опель Астра"
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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21 января в п. Одоев на ул. К. Маркса загорелся автомобиль "Опель Астра". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:04.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться еще через 3 минуты.
В результате происшествия никто не автомобиль сгорел полностью. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.