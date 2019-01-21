В Тульской области поздним вечером полыхал дом

СЕГОДНЯ 08:11 2019-01-21T08:11:52+03:00

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20 января в д. Сорочинка Щекинского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:50.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако сгорела и обрушилась кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.