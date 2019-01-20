2019-01-20T15:42:45+03:00
Общество

В Тульском военно-историческом музее состоится открытие выставки «Время выбрало нас»

Выставка откроется 2 февраля 2019 года
Виктория ЯКУШИНА
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В условиях попыток фальсификации военной истории России данный проект предлагает посетителям объективную оценку роли солдат и офицеров Советской Армии, с честью выполнивших свой интернациональный долг в афганской войне.

В феврале 2019 году исполняется 30 лет с момента вывода войск СССР из Афганистана. Для многих российских граждан эта война продолжает оставаться «неизвестной» и символом последнего десятилетия СССР. За период 1979-1989 гг. через Афганистан прошло около 4,5 тысяч туляков. 90 человек погибли, выполняя интернациональный долг, 132 человека - в ходе контртеррористических операций на Кавказе. В настоящее время на территории Тульской области проживает около 14 тысяч ветеранов боевых действий, свыше трехсот из них – инвалиды.

Новая экспозиция посвящена тулякам – участникам локальных войн второй половины ХХ века. На выставке будут представлены уникальные коллекции предметов и документов из коллекций Тульского военно-исторического музея, а также личных архивов воинов-интернационалистов.

В рамках выставки также пройдут 5-й открытый военно-патриотический форум учащихся тульских школ, концерты, показательные выступления общественной организации «Тайфун», регионального отделения федерации по рубке шашкой «Казарла», выставки военно-исторической миниатюры, мастер-классы, встречи с участниками боевых действий и локальных войн.

Открытие выставки в 13:00

Выставка работает до 28 февраля 2019 г.

Возрастная категория: 12+

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