Тульские школьники провели математические каникулы в Финляндии
Обучающиеся центра образования – гимназии № 11 города Тулы приняли участие в ежегодном проекте «Математические каникулы в Финляндии».
В течение недели участники проекта были погружены в фундаментальные основы математики: четыре урока в день по углубленной программе, наличие домашних заданий и даже необычный досуг: шахматы, шашки, судоку, какуро, хитори.
Организаторы проекта продумали для юных математиков развлекательные и вместе с тем оздоровительные мероприятия: скалолазание, стрельба из лука, боулинг, каток, тренажерный зал, контактный зоопарк.
Домой ребята вернулись наполненные новыми знаниями, позитивным опытом решения трудных задач, новыми впечатлениями и знакомствами.