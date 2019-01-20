2019-01-20T15:04:49+03:00
Общество

Тульские школьники провели математические каникулы в Финляндии

Виктория ЯКУШИНА
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Обучающиеся центра образования – гимназии № 11 города Тулы приняли участие в ежегодном проекте «Математические каникулы в Финляндии».

В течение недели участники проекта были погружены в фундаментальные основы математики: четыре урока в день по углубленной программе, наличие домашних заданий и даже необычный досуг: шахматы, шашки, судоку, какуро, хитори.

Организаторы проекта продумали для юных математиков развлекательные и вместе с тем оздоровительные мероприятия: скалолазание, стрельба из лука, боулинг, каток, тренажерный зал, контактный зоопарк.

Домой ребята вернулись наполненные новыми знаниями, позитивным опытом решения трудных задач, новыми впечатлениями и знакомствами.

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