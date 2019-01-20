2019-01-20T10:41:18+03:00
Происшествия

Пять человек тушили горящий мусор в деревне Поповка

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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19 января 2019 года, в 21:03 в службу спасения сообщили о возгорании мусора на открытой территории, расположенного по адресу: Тульская область, Чернский район, д. Поповка, ул. Мира.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-69 и ПЧ-16.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорел мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

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