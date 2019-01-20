Пять человек тушили горящий мусор в деревне Поповка
Причина пожара в Тульской области выясняется
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19 января 2019 года, в 21:03 в службу спасения сообщили о возгорании мусора на открытой территории, расположенного по адресу: Тульская область, Чернский район, д. Поповка, ул. Мира.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-69 и ПЧ-16.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорел мусор.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.