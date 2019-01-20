В Ханинском проезде в Туле вспыхнули два "Мерседеса"

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-20T10:38:34+03:00

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20 января 2019 года в 04:57 в Ханинском проезде в Туле загорелись два автомобиля "Мерседес",

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в в первом автомобиле выгорела кабина, у второго обгорели лагокрасочные покрытия с правой тороны.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.