В Ханинском проезде в Туле вспыхнули два "Мерседеса"
Причина пожара в Туле устанавливается
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20 января 2019 года в 04:57 в Ханинском проезде в Туле загорелись два автомобиля "Мерседес",
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5.
Пламя удалось погасить за 5 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в в первом автомобиле выгорела кабина, у второго обгорели лагокрасочные покрытия с правой тороны.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.