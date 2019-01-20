Более 1000 туляков окунулись на Крещение в Белоусовском парке
Почти 2000 человек посетили тульский ЦПКиО, где в специально подготовленную прорубь окунулись больше половины собравшихся. Для удобства участников мероприятия сотрудниками МЧС были развернуты пункты обогрева, палатки для переодевания и полевая кухня.
Всего для проведения Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на территории Тульской области было оборудовано и принято 40 мест омовений. На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления, ВОСВОД.
Всего для обеспечения безопасности населения в праздничную ночь от МЧС России было задействовано около 500 человек личного состава и 139 единиц техники.
В Тульской области праздничные мероприятия прошли без происшествий.