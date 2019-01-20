2019-01-20T10:33:33+03:00
Общество

Более 1000 туляков окунулись на Крещение в Белоусовском парке

Праздничные мероприятия прошли без происшествий
Виктория ЯКУШИНА
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Почти 2000 человек посетили тульский ЦПКиО, где в специально подготовленную прорубь окунулись больше половины собравшихся. Для удобства участников мероприятия сотрудниками МЧС были развернуты пункты обогрева, палатки для переодевания и полевая кухня.

Всего для проведения Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января на территории Тульской области было оборудовано и принято 40 мест омовений. На всех объектах было организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, медицинских служб, представителей органов местного самоуправления, ВОСВОД.

Всего для обеспечения безопасности населения в праздничную ночь от МЧС России было задействовано около 500 человек личного состава и 139 единиц техники.

В Тульской области праздничные мероприятия прошли без происшествий.

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