2019-01-19T18:27:53+03:00
Происшествия

Полицейские простились с коллегой, погибшим в ДТП с двумя машинами "ВАЗ" под Тулой

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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В Туле прошло прощание с оперуполномоченным уголовного розыска отделения полиции "Ильинское" Максимом Бордюгом, который погиб в результате ДТП под Тулой.

Автовария произошла на автодороге "Тула-Новомосковск" в четверг, 17 января.

Стражу порядка было 28 лет. Он служил в органах внутренних дел с ноября 2012 года. У старшего лейтенанта полиции остались жена и двое детей.

В церемонии прощания с погибшим коллегой приняли участие руководители регионального УМВД России, сотрудники полиции, правоохранительных органов и ветераны ОВД, а также близкие и родные полицейского.

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