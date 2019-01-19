По факту падения сосульки на голову пенсионеру в Туле прокуратура и следком проводят проверки

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-19T18:41:10+03:00

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Вечером18 января 2019 года в Ваныкинскую больницу в Туле госпитализировали 63-летнего пенсионера с травмой головы.

Оказалось, ему на голову упали снег и наледь с крыши дома №110 по улице Болдина. После произошедшего мужчина подошел к соседнему дому №112, откуда сотрудники магазина вызвали скорую помощь. В больнице сообщили, что состояние здоровья мужчины оценивается, как средней степени тяжести.

В настоящее время прокуратура Советского района Тулы проводит проверку.

Указанный дом №110 по ул.Болдина находится в управлении ООО « УК «Альянс». Прокуратурой в адрес руководителя ООО 8 января уже было внесено преставление с требованием об организации надлежащей уборки снега и наледи с кровли МКД. В связи с многочисленными нарушениями жилищного законодательства 15 января прокуратура Советского района г.Тула возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО « УК «Альянс», которое направлено для рассмотрения в ГЖИ Тульской области.

По результатам настоящей проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки прокурор области Роман Прасков взял на особый контроль.

Кроме того, проводится доследственная проверка проводится и СУ СКР по Тульской области по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Изымается вся необходимая документация в УК, ответственной за содержание указанного дома, где произошло происшествие, назначена судмедэкспертиза пострадавшему с целью установления тяжести вреда, причиненного его здоровью.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.