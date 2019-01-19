В поселке Новопетровский загорелся склад

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-19T13:14:55+03:00

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19 января 2019 года в 08:43 в службу спасения сообщили о возгорании склада, расположенного по адресу: Тульская область, Каменский район, п. Новопетровский.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-43.

Пламя удалось погасить за 11 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела деревянная бытовка внутри склада.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.