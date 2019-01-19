В поселке Новопетровский загорелся склад
Причина пожара в Тульской области выясняется
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19 января 2019 года в 08:43 в службу спасения сообщили о возгорании склада, расположенного по адресу: Тульская область, Каменский район, п. Новопетровский.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-43.
Пламя удалось погасить за 11 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела деревянная бытовка внутри склада.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.