В подвале дома в Болохово загорелся мусор
Причина пожара в Тульской области выясняется
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19 января 2019 года в 04:04 в службу спасения сообщили о возгорании мусора в подвале жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Советская.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-54.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорел мусор.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.