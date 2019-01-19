В подвале дома в Болохово загорелся мусор

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-19T12:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

19 января 2019 года в 04:04 в службу спасения сообщили о возгорании мусора в подвале жилого дома, расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Советская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-54.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорел мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.