Какие УК Тулы не убирают наледь и сосульки с крыш домов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-19T12:38:58+03:00

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Сегодня, 19 января 2019 года, инспекторы УАТН в Туле и специалисты главных управлений по территориальным округам проводят обследования домов на предмет образования наледи и сосулек.

За минувшую неделю обследовано 755 придомовых территорий, выявлено 169 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства. 85 нарушений – по части неудовлетворительной очистки кровель от снега и наледи.

В числе управляющих компаний – нарушителей – «Восход», «Альянс», «Инженер ПроЦентр», «Жилцентр», «Арсенал», «Домсервис», «РЭМС» и др. Выдано 85 требований, 71 из них исполнено в срок, 14 – на контроле, составлено 7 протоколов на УК «Альянс», «Восход», «УЖКХ», направлено на протокол – 3 (УК «Альянс» и «Домовой»).

Кроме того, было обследовано 98 хозяйствующих субъектов. Выявлено 3 нарушения в части наличия снежно-ледяных образований, выданы требования об устранении нарушений.