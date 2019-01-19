2019-01-19T12:33:47+03:00
Общество

В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

Илья Беспалов и Дмитрий Ярцев будут дежурить 19 и 20 января
Виктория ЯКУШИНА
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19 января (суббота) дежурит заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Ильич Беспалов.

20 января (воскресенье) дежурный – заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Олегович Ярцев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

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