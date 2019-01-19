В Некрасово пройдет «День Снега»

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-19T12:31:04+03:00

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В Туле пройдут соревнования по горнолыжному спорту - 2019. Приглашаются все желающие любого уровня подготовки и возраста.

Возрастные категории по всем стартам, кроме «Мама, папа, я - горнолыжная семья»:

Открыта предварительная регистрация на «День Снега» в Некрасово 20 января 2019 года. Параллельный слалом.

Время начала соревнований уточняется за два дня. Подробнее - на страничке «Федерации по горнолыжному спорту» вКонтакте.

Предварительно, в 9:00 стартует регистрация на месте и выдача стартовых номеров, в 10-00 старты. Если очень холодно и оборудование не работает, то график сдвигается на час или полтора.

Соревнования пройдут в любую погоду.