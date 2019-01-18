19-летний туляк осужден за покушение на кражу сладостей из ларька в переходе

СЕГОДНЯ 16:58 2019-01-18T16:58:34+03:00

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Советский районный суд Тулы вынес приговор в отношении 19-летнего жителя города Болохово Киреевского района.

Его признали виновным в покушении на кражу.

Как выяснилось, 26 сентября 2018 года, молодой человек в подземном переходе на улице Мосина разбил деревянным стулом витражное стекло бутика, проник внутрь помещения и забрал с прилавка кондитерские изделия на сумму 524 рублей. Однако сбежать с добычей не вышло. Парень был задержан сотрудниками охранной организации.

Суд назначил жителю Тульской области наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей, сообщает прокуратура региона.